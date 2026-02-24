Чемпионат России по волейболу. 27-й тур. «Белогорье» сыграет с МГТУ, «Оренбуржье» против петербургского «Зенита», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
27-й тур.
24 февраля.
Белогорье — МГТУ — 19.00.
25 февраля.
Енисей — Горький — 15.00.
Урал — Нова — 16.30.
Газпром-Югра — Динамо-ЛО — 17.00.
Факел — Локомотив — 17.00.
Оренбуржье — Зенит Санкт-Петербург — 17.30.
26 февраля.
Ярославич — Динамо Москва — 18.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 25 победы — 2 поражения (73 очка), Динамо Москва — 22−4 (65), Зенит Санкт-Петербург — 21−5 (64), Локомотив — 21−5 (62), Белогорье — 17−9 (52), Динамо-ЛО — 16−10 (44), Нова — 14−12 (42), Енисей — 13−13 (41), Факел — 12−14 (35), Газпром-Югра — 12−14 (34), Горький — 9−17 (24), Урал — 8−18 (25), Оренбуржье — 7−19 (22), Кузбасс — 5−22 (19), Ярославич — 5−21 (16), МГТУ — 2−24 (8).