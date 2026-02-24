Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат России по волейболу. 27-й тур. «Белогорье» сыграет с МГТУ, «Оренбуржье» против петербургского «Зенита», другие матчи

С 24 по 26 февраля пройдут матчи 27-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Источник: Sports

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

27-й тур.

24 февраля.

Белогорье — МГТУ — 19.00.

25 февраля.

Енисей — Горький — 15.00.

Урал — Нова — 16.30.

Газпром-Югра — Динамо-ЛО — 17.00.

Факел — Локомотив — 17.00.

Оренбуржье — Зенит Санкт-Петербург — 17.30.

26 февраля.

Ярославич — Динамо Москва — 18.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 25 победы — 2 поражения (73 очка), Динамо Москва — 22−4 (65), Зенит Санкт-Петербург — 21−5 (64), Локомотив — 21−5 (62), Белогорье — 17−9 (52), Динамо-ЛО — 16−10 (44), Нова — 14−12 (42), Енисей — 13−13 (41), Факел — 12−14 (35), Газпром-Югра — 12−14 (34), Горький — 9−17 (24), Урал — 8−18 (25), Оренбуржье — 7−19 (22), Кузбасс — 5−22 (19), Ярославич — 5−21 (16), МГТУ — 2−24 (8).