«Денвер» нанес поражение «Миннесоте» в плей-офф НБА, у Йокича трипл-дабл

«Денвер» победил «Миннесоту» в домашнем матче плей-офф НБА — 116:105.
Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Денвера» Джамал Мюррэй — у него 30 очков.
Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 25 очков, сделал 13 подборов и 11 передач.
«Наггетс» повели в серии со счетом 1−0. Второй матч состоится 21 апреля в Денвере.
НБА.
Плей-офф.
⅛ финала.
«Денвер» — «Миннесота» — 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26).
Д: Мюррэй (30 очков), Йокич (25 очков + 13 подборов + 11 передач), Гордон (17).
М: Эдвардс (22), Гобер (17 + 10 подборов), Макдэниелс (16).
Счет в серии: 1−0.