Барренечеа забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Испании

Нападающий «Реал Сосьедад» Андер Барренечеа отличился на 14-й секунде финала Кубка Испании с «Атлетико» (2:2, 4:3 пен).
Как сообщает Opta, 24-летний испанец забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Испании. Он побил предыдущий рекорд Мануэля Баденеса из «Валенсии», установленный в 1952 году (17-я секунда).
В сезоне-2025/26 Барренечеа в 29 матчах забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
Четыре гола, серия пенальти и триумф «Реал Сосьедад». Баски справились с «Атлетико», у Захаряна первый трофей.
