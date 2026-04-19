Барренечеа забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Испании

Нападающий «Реал Сосьедад» Андер Барренечеа отличился на 14-й секунде финала Кубка Испании с «Атлетико» (2:2, 4:3 пен).

Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает Opta, 24-летний испанец забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Испании. Он побил предыдущий рекорд Мануэля Баденеса из «Валенсии», установленный в 1952 году (17-я секунда).

В сезоне-2025/26 Барренечеа в 29 матчах забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Четыре гола, серия пенальти и триумф «Реал Сосьедад». Баски справились с «Атлетико», у Захаряна первый трофей.

