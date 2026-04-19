Гасперини: «Рома», безусловно, старалась победить больше, чем «Аталанта»

Главный тренер «Ромы» Джанпьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Аталантой» (1:1) в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии.
«Мы, безусловно, старались победить больше, чем “Аталанта”. Первый тайм был очень занимательным, после перерыва появилась некоторая усталость, поэтому было немного больше ошибок, но мы всегда пытались добиться полного результата до финального свистка. Иногда, как против “Ювентуса” и “Наполи”, мы вели в счете, хорошо сыграли против “Милана”, а затем в Комо играли в меньшинстве, но единственный матч, который мы проиграли во втором круге сезона, был против “Интера”, который на голову выше. Чаще всего мы были ближе всех к победе.
До середины декабря у нас была стабильность состава, которая позволяла нам очень хорошо защищаться. Когда в январе пришел Мален, мы значительно улучшили атаку, но в то же время ослабили оборону. Это был замечательный оборонительный показатель в начале, который нам было трудно поддерживать долго.
Осталось пять игр, мы все еще боремся за некоторые важные цели, и если мы опережаем на четыре очка «Аталанту», которая в прошлом сезоне была третьей, это показывает, что мы сделали кое-что правильно. Нам нужно хорошо закончить сезон, потому что это был необыкновенный опыт для меня, так как я пришел сюда с большим количеством скептицизма вокруг меня и некоторым соперничеством. Есть команда, которая продолжает следовать за мной, я благодарен им и всегда буду, как и болельщикам за то, что они дали мне до сих пор. Что касается того, что будет после этого, это вещи, которые мы обсудим в конце сезона", — цитирует 68-летнего итальянского специалиста Sky Sport.
«Рома» (58 очков после 33 игр) располагается на шестом месте в таблице чемпионата Италии.
