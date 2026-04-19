Лукман стал вторым нигерийцем с голом в финалах Кубка Испании

Нападающий «Атлетико» Адемола Лукман забил гол в ворота «Реал Сосьедад» в финальном матче Кубка Испании (2:2, 3:4 пен.).

Нападающий «Атлетико» Адемола Лукман забил гол в ворота «Реал Сосьедад» в финальном матче Кубка Испании (2:2, 3:4 пен.).

Как сообщает Opta, 28-летний Лукман стал вторым нигерийским игроком, забившим гол в финале Кубка Испании.

Четыре гола, серия пенальти и триумф «Реал Сосьедад». Баски справились с «Атлетико», у Захаряна первый трофей.

В 1997 году Финиди Джордж отличился за «Бетис» в матче с «Барселоной».

В сезоне-2025/26 Лукман в 37 матчах забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

