Team Spirit не оставили шансов Falcons и вышли в гранд-финал IEM Rio 2026

Российский состав Team Spirit уверенно пробился в гранд-финал IEM Rio 2026 по CS2, разгромив Falcons со счётом 2−0 в матче верхней сетки плей-офф. «Драконы» не дали сопернику ни единого шанса и в доминирующем стиле оформили путёвку в решающий матч турнира.
Соперником Spirit в гранд-финале станет европейский гранд Vitality, который также прошёл в финал через верхнюю сетку. Противостояние двух сильнейших команд турнира обещает стать одним из самых зрелищных финалов в истории IEM Rio.
Для Team Spirit этот финал стал первым с августа 2025 года — почти восемь месяцев команда шла к возвращению на столь высокий уровень. Выход в гранд-финал бразильского мейджора подтверждает, что «драконы» вернулись в элиту мировой сцены CS2 и вновь претендуют на титул одной из лучших команд планеты.
IEM Rio 2026 проходит в Бразилии, где местная аудитория традиционно создаёт неповторимую атмосферу на трибунах. Гранд-финал между Spirit и Vitality станет настоящим праздником для поклонников киберспорта по всему миру.