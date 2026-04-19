Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Team Spirit не оставили шансов Falcons и вышли в гранд-финал IEM Rio 2026

Российский состав Team Spirit уверенно пробился в гранд-финал IEM Rio 2026 по CS2.

Источник: Спорт-Экспресс

Российский состав Team Spirit уверенно пробился в гранд-финал IEM Rio 2026 по CS2, разгромив Falcons со счётом 2−0 в матче верхней сетки плей-офф. «Драконы» не дали сопернику ни единого шанса и в доминирующем стиле оформили путёвку в решающий матч турнира.

Соперником Spirit в гранд-финале станет европейский гранд Vitality, который также прошёл в финал через верхнюю сетку. Противостояние двух сильнейших команд турнира обещает стать одним из самых зрелищных финалов в истории IEM Rio.

Для Team Spirit этот финал стал первым с августа 2025 года — почти восемь месяцев команда шла к возвращению на столь высокий уровень. Выход в гранд-финал бразильского мейджора подтверждает, что «драконы» вернулись в элиту мировой сцены CS2 и вновь претендуют на титул одной из лучших команд планеты.

IEM Rio 2026 проходит в Бразилии, где местная аудитория традиционно создаёт неповторимую атмосферу на трибунах. Гранд-финал между Spirit и Vitality станет настоящим праздником для поклонников киберспорта по всему миру.