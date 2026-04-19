Гилберт Бернс — Майк Мэлотт: прямая трансляция боя UFC

Майку Мэлотту — 34 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 13 побед, 2 поражения и 1 ничья. В 2025 году канадец провел два боя и оба выиграл. 10 мая боец по прозвищу Правильный нокаутировал американца Чарльза Радтке на турнире в Монреале, а 18 октября единогласным решением судей победил еще одного американца Кевина Холланда в рамках UC Fight Night в Ванкувере (Канада).