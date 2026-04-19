Гилберт Бернс — Майк Мэлотт: прямая трансляция боя UFC

Бразилец Гилберт Бернс и канадский боец Майк Мэлоттт проводят поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 273 утром воскресенья, 19 апреля. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Начало поединка — около 5.30 по московскому времени.
Главный бой UFC Fight Night между Бернсом и Мэлоттом в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), платформа и приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).
Гилберту Бернсу — 39 лет. В профессиональной карьере он одержал 22 победы и потерпел 9 поражений. В 2025 году бразилец провел один поединок с эквадорцем Майклом Моралесом 17 мая в Лас-Вегасе (США) и уступил техническим нокаутом в первом раунде.
Майку Мэлотту — 34 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 13 побед, 2 поражения и 1 ничья. В 2025 году канадец провел два боя и оба выиграл. 10 мая боец по прозвищу Правильный нокаутировал американца Чарльза Радтке на турнире в Монреале, а 18 октября единогласным решением судей победил еще одного американца Кевина Холланда в рамках UC Fight Night в Ванкувере (Канада).