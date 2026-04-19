«Атланта» с Миранчуком проиграла «Нэшвиллу»

«Атланта» проиграла «Нэшвиллу» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 0:2.
На 61-й минуте забил нападающий гостей Кристиан Эспиноса, а на 90+1-й — форвард Шакур Мохаммед.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел с капитанской повязкой и отыграл всю встречу. Он отметился двумя ударами по воротам.
«Атланта» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (четыре очка после восьми встреч). «Нэшвилл» (19 очков после восьми матчей) лидирует.
