Ойарсабаль стал первым игроком «Реал Сосьедад» с голами в двух финалах Кубка Испании

Нападающий «Реал Сосьедад» Микель Ойярсабаль забил гол в ворота «Атлетико» в финальном матче Кубка Испании (2:2, 4:3 пен.).
Как сообщает Opta, 28 летний испанец — первый игрок, забивавший в двух разных финалах Кубка Испании за «Реал Сосьедад», после того как он отличился и в финале в 2020 году против «Атлетика». При этом оба гола были забиты с пенальти.
В сезоне-2025/26 Ойярсабаль в 33 матчах забил 15 голов и отдал три результативные передачи.
Четыре гола, серия пенальти и триумф «Реал Сосьедад». Баски справились с «Атлетико», у Захаряна первый трофей.
