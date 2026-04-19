Кэррик после победы над «Челси»: «МЮ» выглядел опасно в контратаках. Количество ударов этого не отражает"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в гостевом матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Победа была заслуженной, учитывая дисквалификации и небольшую травму Лени Йоро, полученную за последний день или около того. Мы знали, что связка центральных защитников станет определенным вызовом. Я подумал, что они оба были великолепны. Мы выглядели опасно в контратаках. Количество ударов этого не отражает. Я рад, что мы приехали сюда и добились результата. Они сложная команда. Нам пришлось много работать, и отношение ребят было безупречным. Болельщики невероятны, и этот момент в конце — те моменты, которые вы хотите запомнить и наслаждаться ими», — цитирует англичанина NBC.

«Манчестер Юнайтед» (58 очков после 33 матчей) занимает третье место в таблице чемпионата Англии.

«МЮ» чудом увез победу со «Стэмфорд Бридж». У «Челси» четвертое поражение подряд в АПЛ.

