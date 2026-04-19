Симеоне после поражения от «Реал Сосьедад»: «Оно причиняет мне большую боль, “Атлетико” нужно было побеждать»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Реал Сосьедад» (2:2, 3:4 пен.) в финальном матче Кубка Испании.
"Прежде всего, я поздравляю соперника. Мы хорошо отреагировали на первый гол, но затем продолжили в низком темпе. Потом наступил перерыв, мы поговорили и изменили темп, играя так, как нужно было играть. Мы могли забить третий гол. Затем в дополнительное время у нас было по одному моменту. Мы очень хорошо конкурировали, но, к сожалению, пенальти оказались на их стороне.
Игроки приложили огромные усилия, но игра решилась в основное время — это был момент Джонни или Баэны, который нужно было реализовать. Но, как мы всегда говорим, у них была эта решительность, а у нас нет.
Трудно давать послания, потому что болельщикам нужны победы, а не послания. Остается только работать каждый день.
Я не думаю об «Арсенале». Это поражение причиняет мне большую боль, нам нужно было побеждать, но мы не смогли. То, как мы играем, придает мне большое спокойствие", — цитирует аргентинского специалиста Marca.
