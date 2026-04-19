«Лейкерс» без Дончича и Ривза обыграли «Хьюстон» без Дюранта в первом матче серии плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победили «Хьюстон» в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 107:98.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Лейкерс» Люк Кеннард, который набрал 27 очков. Форвард хозяев Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 19 очков и 13 передач.

У хозяев не сыграли Лука Дончич и Остин Ривз. Ранее сообщалось, что они могут пропустить всю серию первого раунда. Также матч пропустил форвард «Рокетс» Кевин Дюрант.

«Лейкерс» повели в серии (1−0). Следующий матч пройдет в Лос-Анджелесе 22 апреля.

Баскетбол.

НБА.

Плей-офф.

⅛ финала.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон» — 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32).

19 апреля. Лос-Анджелес. «Crypto.соm Arena».

Счет в серии: 1−0.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше