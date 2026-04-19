«Лейкерс» без Дончича и Ривза обыграли «Хьюстон» без Дюранта в первом матче серии плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победили «Хьюстон» в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 107:98.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Лейкерс» Люк Кеннард, который набрал 27 очков. Форвард хозяев Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 19 очков и 13 передач.
У хозяев не сыграли Лука Дончич и Остин Ривз. Ранее сообщалось, что они могут пропустить всю серию первого раунда. Также матч пропустил форвард «Рокетс» Кевин Дюрант.
«Лейкерс» повели в серии (1−0). Следующий матч пройдет в Лос-Анджелесе 22 апреля.
Баскетбол.
НБА.
Плей-офф.
⅛ финала.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон» — 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32).
19 апреля. Лос-Анджелес. «Crypto.соm Arena».
Счет в серии: 1−0.
