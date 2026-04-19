Матараццо: «Для “Реал Сосьедад” было важно контролировать игру с “Атлетико” как можно лучше. Не рисковать»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо прокомментировал победу над «Атлетико» (2:2, пен. 4:3) в финальном матче Кубка Испании.
"Это был момент, когда мы осознали, что это реально, что мы достигли этого. Пока все не закончится, у тебя нет ощущения, что это случилось. Это невероятно. Спасибо всем болельщикам за их поддержку. За последние несколько дней и сегодня это был невероятный опыт для команды, и мы очень благодарны за сегодняшнюю поддержку.
Я не хочу углубляться в тактику. Для нас было важно контролировать игру как можно лучше. Не рисковать. Мы хорошо поработали в обороне. Нам пришлось страдать во втором тайме, но у команды есть характер. (Марреро) сыграл идеальный матч. Мне нравится его энергия и то, как он переполняется эмоциями вместе с болельщиками в определенные моменты. Было не случайностью, что он отразил два пенальти.
Честно говоря, всегда важно видеть контекст. Я очень рад видеть людей. У нас фантастические игроки, они проделали невероятную работу на поле против великого соперника. Я очень счастлив. И я чувствую, что это только начало", — цитирует американского специалиста Dario AS.
«Реал Сосьедад» завоевал Кубок Испании в четвертый раз в истории — до этого команда выигрывала трофей в 1909, 1987 и 2020 годах.
Четыре гола, серия пенальти и триумф «Реал Сосьедад». Баски справились с «Атлетико», у Захаряна первый трофей.
