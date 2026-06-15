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Босого Стрикленда выдворили с турнира UFC в Белом доме

Чемпиона UFC в среднем весе американца Шона Стрикленда вывели с турнира UFC Freedom 250 в Белом доме сотрудники Секретной службы США, сообщает Daily Mail.

Чемпиона UFC в среднем весе американца Шона Стрикленда вывели с турнира UFC Freedom 250 в Белом доме сотрудники Секретной службы США, сообщает Daily Mail.

На опубликованном фото видно, как 35-летнего бойца ведут несколько сотрудников специальных служб. При этом у спортсмена нет обуви. Также появилось видео с Стриклендом из автозака, на котором он говорит, что ничего не нарушал.

Ранее боец рассказал, что ему запретили посещать турнир в Белом доме в качестве зрителя из-за его высказываний. Также его не включили в кард.

В профессиональных ММА у Стрикленда 31 победа и семь поражений.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC Freedom 250.

Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме.

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