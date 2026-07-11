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Россияне Кирильцев, Костина и Солозобова завоевали медали на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодежи

Российские спортсмены взяли две серебряные и одну бронзовую медаль в пятый день юниорского и молодежного чемпионата Европы по велотреку в Котбусе (Германия).

Источник: Спортс‘’

Никита Кирильцев завевал серебро в спринте среди молодежи. У юниорок Ольга Костина стала второй в гонке по очкам, Вероника Солозобова заняла третье место в кейрине.

Соревнования завершатся 12 июля.