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Защитник «Денвера» Зак Аллен: «Мы рассчитываем побить рекорд по количеству сэков»

Тэкл защиты «Денвер Бронкос» Зак Аллен заявил, что команда рассчитывает установить новый клубный рекорд по количеству сэков в сезоне-2026.

Источник: Спортс‘’

«В этой лиге всегда нужно искать способы стать лучше. Помогает и то, что наш координатор защиты Вэнс Джозеф постоянно придумывает схемы, которые оставляют нас один на один с соперником. У нас много сильных игроков, поэтому возможностей будет достаточно. В прошлом сезоне мы были близки к рекорду по сэкам и полностью рассчитываем побить его в этом году», — сказал Аллен.

В сезоне-2025 «Денвер» записал на свой счет 68 сэков — это клубный рекорд и всего на четыре меньше абсолютного рекорда НФЛ, который принадлежит «Чикаго Беарс» образца 1984 года (72). При этом восемь игроков «Бронкос» сделали не менее четырех сэков, а лучшим в команде стал эдж-рашер Ник Бонитто с 14.

Сам Аллен завершил прошлый сезон с семью сэками. В межсезонье «Денвер» лишился Джона Франклина-Майерса, который записал на свой счет 7,5 сэка, однако в клубе рассчитывают компенсировать эту потерю за счет остальных игроков линии защиты.