Защитник «Денвера» Зак Аллен: «Мы рассчитываем побить рекорд по количеству сэков»

«В этой лиге всегда нужно искать способы стать лучше. Помогает и то, что наш координатор защиты Вэнс Джозеф постоянно придумывает схемы, которые оставляют нас один на один с соперником. У нас много сильных игроков, поэтому возможностей будет достаточно. В прошлом сезоне мы были близки к рекорду по сэкам и полностью рассчитываем побить его в этом году», — сказал Аллен.
В сезоне-2025 «Денвер» записал на свой счет 68 сэков — это клубный рекорд и всего на четыре меньше абсолютного рекорда НФЛ, который принадлежит «Чикаго Беарс» образца 1984 года (72). При этом восемь игроков «Бронкос» сделали не менее четырех сэков, а лучшим в команде стал эдж-рашер Ник Бонитто с 14.
Сам Аллен завершил прошлый сезон с семью сэками. В межсезонье «Денвер» лишился Джона Франклина-Майерса, который записал на свой счет 7,5 сэка, однако в клубе рассчитывают компенсировать эту потерю за счет остальных игроков линии защиты.