Защитник «Денвера» Зак Аллен: «Мы рассчитываем побить рекорд по количеству сэков»

«В этой лиге всегда нужно искать способы стать лучше. Помогает и то, что наш координатор защиты Вэнс Джозеф постоянно придумывает схемы, которые оставляют нас один на один с соперником. У нас много сильных игроков, поэтому возможностей будет достаточно. В прошлом сезоне мы были близки к рекорду по сэкам и полностью рассчитываем побить его в этом году», — сказал Аллен.