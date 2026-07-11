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Российские борцы Оздамиров и Алибахарчиев победили на чемпионате Европы среди юниоров

Российские борцы вольного стиля Магомед-Салях Оздамиров и Магомед Алибахарчиев завоевали золотые медали на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет в Скопье.

Источник: Спортс‘’

В финальной схватке в весе до 57 кг Оздамиров победил турка Эбубекира Гура со счетом 9:4. Алибахарчиев в финале категории до 79 кг одолел украинца Богдана Олексиенко со счетом 3:2.

Соревнования завершатся 12 июля.