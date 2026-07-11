Лига наций (жен). США сыграют с Бразилией, Япония встретится с Польшей, Китай против Италии и другие матчи

Лига наций.
Женщины.
Осака, Япония.
США — Бразилия — 6.00.
Таиланд — Турция — 9.30.
Япония — Польша — 13.20.
Гонконг, Китай.
Бельгия — Украина — 6.00.
Китай — Италия — 15.00.
Канада — Доминиканская Республика — 11.30.
Белград, Сербия.
Франция — Чехия — 14.00.
Болгария — Германия — 17.30.
Сербия — Нидерланды — 21.00.
Турнирное положение: США — 9 побед — 2 поражения (26 очков), Бразилия — 9−2 (26), Италия — 9−2 (26), Турция — 8−3 (22), Канада — 7−4 (21), Польша — 7−4 (19), Япония — 7−4 (19), Нидерланды — 6−4 (18), Китай — 6−5 (18), Чехия — 5−6 (14), Сербия — 4−7 (17), Германия — 4−7 (14), Бельгия — 4−7 (10), Таиланд — 3−8 (9), Доминиканская Республика — 3−8 (11), Франция — 3−8 (9), Украина — 2−9 (7), Болгария — 2−9 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.