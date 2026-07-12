Табакович перешел из «Хоффенхайма» в «Зальцбург»

«Зальцбург» подписал контракт с нападающим Харисом Табаковичем. Он рассчитан до 30 июня 2029 года.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила пять миллионов евро.
Предыдущей командой 29-летнего боснийца был «Хоффенхайм», за который он выступал с 2024 года.
В сезоне-2025/26 Табакович играл в аренде в менхенгладбахской «Боруссии». В 35 матчах он забил 15 голов и отдал две результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Боснии и Герцеговины в 3,5 миллиона евро.