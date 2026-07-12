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Пинас нокаутировал Алмейду и бросил вызов Сусуркаеву

Суринамский боец Дэмиан Пинас победил бразильца Сезара Алмейду в поединке на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

Суринамский боец Дэмиан Пинас победил бразильца Сезара Алмейду в поединке на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

Бой в среднем весе завершился в первом раунде. 24-летний Пинас отправил 38-летнего соперника в нокаут.

В профессиональных ММА у Пинаса 10 побед и одно поражение. У Алмейды третье поражение при семи победах.

После поединка с Алмейдой Пинас бросил вызов российскому бойцу Байсангуру Сусуркаеву, у которого 12 побед без поражений.

Макгрегор — Холлоуэй, Крылов — Уиттакер: онлайн-трансляция турнира UFC 329.

12 июл 01:00 ММА: UFC Пинас — Алмейда.