Пинас нокаутировал Алмейду и бросил вызов Сусуркаеву

Суринамский боец Дэмиан Пинас победил бразильца Сезара Алмейду в поединке на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.
Бой в среднем весе завершился в первом раунде. 24-летний Пинас отправил 38-летнего соперника в нокаут.
В профессиональных ММА у Пинаса 10 побед и одно поражение. У Алмейды третье поражение при семи победах.
После поединка с Алмейдой Пинас бросил вызов российскому бойцу Байсангуру Сусуркаеву, у которого 12 побед без поражений.
Макгрегор — Холлоуэй, Крылов — Уиттакер: онлайн-трансляция турнира UFC 329.
12 июл 01:00 ММА: UFC Пинас — Алмейда.