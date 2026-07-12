Норвегия — Англия: основное время матча завершилось вничью

Во втором тайме на 55-й минуте защитник сборной Норвегии Торбьорн Хеггем после подачи с углового отправил мяч в сетку ворот Джордана Пикфорда, но главный судья Клеман Тюрпен отменил гол после вмешательства ВАР и просмотра повтора. Арбитр зафиксировал фол со стороны форварда норвежцев Эрлинга Холанна во время розыгрыша углового — нападающий толкнул полузащитника англичан Эллиота Андерсона.