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Норвегия — Англия: основное время матча завершилось вничью

Основное время матча ¼ финала ЧМ-2026 Норвегия — Англия завершилось вничью — 1:1.

Источник: Спорт-Экспресс

Основное время матча ¼ финала ЧМ-2026 Норвегия — Англия завершилось вничью — 1:1.

У норвежцев на 36-й минуте отличился Андреас Шельдеруп, у англичан на 45+1-й минуте забил Джуд Беллингем.

Во втором тайме на 55-й минуте защитник сборной Норвегии Торбьорн Хеггем после подачи с углового отправил мяч в сетку ворот Джордана Пикфорда, но главный судья Клеман Тюрпен отменил гол после вмешательства ВАР и просмотра повтора. Арбитр зафиксировал фол со стороны форварда норвежцев Эрлинга Холанна во время розыгрыша углового — нападающий толкнул полузащитника англичан Эллиота Андерсона.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Норвегия — Англия. Победитель встретится в полуфинале ЧМ-2026 с победителем игры Аргентина — Швейцария.

12 июл 00:00 Норвегия — Англия 1:1.