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Норвегия — Англия: Беллингем сделал дубль и вывел англичан вперед

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем сделал дубль в матче ¼ финала ЧМ-2026 против Норвегии — 2:1.

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем сделал дубль в матче ¼ финала ЧМ-2026 против Норвегии — 2:1.

Хавбек отличился в дополнительное время на 93-й минуте — футболист воспользовался тем, что голкипер норвежцев Эрьян Нюланн неудачно отбил мяч перед собой после удара Моргана Роджерса.

Беллингем забил шестой гол на ЧМ-2026 — хавбек сравнялся со своим партнером по сборной Харри Кейном и делит с ним четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Норвегия — Англия. Победитель встретится в полуфинале ЧМ-2026 с победителем игры Аргентина — Швейцария.

Норвегия — Англия: онлайн-трансляция матча ЧМ.

12 июл 00:00 Норвегия — Англия 1:2.