Норвегия — Англия: Тюрпен отменил пенальти в ворота норвежцев в дополнительное время

Изначально француз зафиксировал фол со стороны полузащитника норвежцев Оскара Бобба на защитнике англичан Джеде Спенсе в штрафной скандинавов. После вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода арбитр объявил, что Спенс выставил свою ногу вперед ноги Бобба перед столкновением и отменил пенальти, заявив, что норвежец не нарушал правила.