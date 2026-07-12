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Норвегия — Англия: Тюрпен отменил пенальти в ворота норвежцев в дополнительное время

Главный судья матча ¼ финала ЧМ-2026 Норвегия — Англия Клеман Тюрпен отменил пенальти в ворота норвежцев, назначенный на 99-й минуте встречи.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный судья матча ¼ финала ЧМ-2026 Норвегия — Англия Клеман Тюрпен отменил пенальти в ворота норвежцев, назначенный на 99-й минуте встречи.

Изначально француз зафиксировал фол со стороны полузащитника норвежцев Оскара Бобба на защитнике англичан Джеде Спенсе в штрафной скандинавов. После вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода арбитр объявил, что Спенс выставил свою ногу вперед ноги Бобба перед столкновением и отменил пенальти, заявив, что норвежец не нарушал правила.

Англия ведет в матче против Норвегии со счетом 2:1. «СЭ» ведет текстовую трансляцию игры. Победитель встретится в полуфинале ЧМ-2026 с победителем матча Аргентина — Швейцария.

Норвегия — Англия: онлайн-трансляция матча ЧМ.

12 июл 00:00 Норвегия — Англия 1:2.