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Норвегия — Англия: Тюрпен ошибся, назначив пенальти. Судье помог ВАР Бризар

На 102-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-2026 Норвегия — Англия судья Клеман Тюрпен после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что игрок атакующей команды сам поставил свою ногу перед защитником, и никакого нарушения правил не было.

Источник: Спорт-Экспресс

На 102-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-2026 Норвегия — Англия судья Клеман Тюрпен после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что игрок атакующей команды сам поставил свою ногу перед защитником, и никакого нарушения правил не было. В результате пенальти, ошибочно назначенный на 99-й минуте в пользу англичан, был правильно отменен.

В том эпизоде Джед Спенс, не пытаясь сыграть в мяч, сунул правую ногу «под» Оскара Бобба, чтобы заработать пенальти. Тюрпен находился в хорошей позиции, но первоначально принял неверное решение. Его помогли исправить видеоассистенты Жером Бризар, Армандо Вильярреал и Карлос дель Серро Гранде.

Англия ведет в матче против Норвегии со счетом 2:1. «СЭ» ведет текстовую трансляцию игры. Победитель встретится в полуфинале ЧМ-2026 с победителем матча Аргентина — Швейцария.

Норвегия — Англия: онлайн-трансляция матча ЧМ.

12 июл 00:00 Норвегия — Англия 1:2.