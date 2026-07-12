Англия победила Норвегию в дополнительное время и вышла в полуфинал ЧМ, у Беллингема дубль

На 55-й минуте защитник скандинавов Торбьорн Хеггем отправил мяч в ворота англичан после розыгрыша углового, но главный судья встречи Клеман Тюрпен отменил гол после вмешательства ВАР и просмотра повтора — арбитр зафиксировал фол со стороны Эрлинга Холанна на Эллиоте Андерсоне во время подачи.