Макгрегор — Холлоуэй 2: прямая трансляция боя UFC 329 начнется около 6.00

Бой UFC 329 в полусреднем весе между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем станет главным событием вечера. Шоу пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 июля. Турнир принимает арена «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе (США).
12 июл 06:00 ММА: UFC Макгрегор — Холлоуэй.
Поединок Макгрегора и Холлоуэя начнется около 6.00 по московскому времени 12 июля. Советуем следить за событием заранее. Главный кард турнира стартует в 4.00 мск.
37-летний Конор Макгрегор в профессиональной карьере одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.
34-летний Макс Холлоуэй в профессиональных ММА имеет 27 побед и 9 поражений.
Ранние предварительные поединки UFC 329 покажут официальное приложение UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец». Начало трансляции — в 0.00 мск. Прелимы стартуют в 2.00 мск, главный кард — в 4.00 мск.
Трансляцию турнира с главным боем Макгрегор — Холлоуэй также покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир федерального канала начнется в 3.00 мск. Онлайн-трансляция на сайте вещателя запланирована на 0.00 мск.
Макгрегор — Холлоуэй, Крылов — Уиттакер: онлайн-трансляция турнира UFC 329.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 329. Результат боя Макгрегор — Холлоуэй, как и других поединков турнира, можно узнать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.
Соглавное событие UFC 329 в Лас-Вегасе — бой в легком весе между французом Бенуа Сен-Дени и британцем Пэдди Пимблеттом.