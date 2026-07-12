Макгрегор — Холлоуэй 2: прямая трансляция боя UFC 329 начнется около 6.00

Бой UFC 329 в полусреднем весе между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем станет главным событием вечера. Шоу пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 июля. Турнир принимает арена «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе (США).