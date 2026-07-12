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Аргентина — Швейцария: началась трансляция матча ¼ ЧМ по футболу

Аргентина и Швейцария сыграют в четвертьфинале чемпионата мира.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборные Аргентины и Швейцарии встретятся в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 12 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

12 июл 04:00 Аргентина — Швейцария _:_

Аргентина в 1/16 финала обыграла Кабо-Верде — 3:2, а в ⅛ финала прошла Египет — 3:2. Швейцария на стадии 1/16 финала победила Алжир — 2:0, а затем обыграла Колумбию: основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0, в серии пенальти швейцарцы выиграли — 4:3.

Победитель матча Аргентина — Швейцария в полуфинале сыграет с победителем пары Норвегия — Англия.

Трансляция матча Аргентина — Швейцария будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск». Прямой эфир начнется в 03.50 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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