Аргентина — Швейцария: началась трансляция матча ¼ ЧМ по футболу

Сборные Аргентины и Швейцарии встретятся в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 12 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.