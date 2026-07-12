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Пикфорд установил рекорд сборной Англии по матчам на чемпионатах мира

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд сыграл в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 со сборной Норвегии (2:1 доп. время).

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд сыграл в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 со сборной Норвегии (2:1 доп. время).

Как сообщает Международная федерация футбола, 32-летний Пикфорд установил рекорд национальной команды по числу матчей на чемпионатах мира. Теперь у него их 18. Пикфорд побил рекорд Питера Шилтона.

В общей сложности за сборную Англии Пикфорд сыграл в 90 матчах.

Невероятный гол не помог Норвегии пройти Англию. Беллингем ответил дублем и отправил свою команду в полуфинал.