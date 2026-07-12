Беллингем: «Характер и упорство помогли сборной Англии пройти в полуфинал чемпионата мира»

«Характер и упорство помогли нам пройти. Даже когда что-то не получалось, мы выкладывались полностью. Я так горжусь командой. Это была победа для всех. Побеждает вся страна — все, кто за нами, весь персонал», — цитирует 23-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.