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Беллингем: «Характер и упорство помогли сборной Англии пройти в полуфинал чемпионата мира»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над сборной Норвегии (2:1 доп. время) в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026.

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над сборной Норвегии (2:1 доп. время) в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026.

«Характер и упорство помогли нам пройти. Даже когда что-то не получалось, мы выкладывались полностью. Я так горжусь командой. Это была победа для всех. Побеждает вся страна — все, кто за нами, весь персонал», — цитирует 23-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Беллингем забил два гола своей команды и был признан лучшим игроком матча.

Невероятный гол не помог Норвегии пройти Англию. Беллингем ответил дублем и отправил свою команду в полуфинал.