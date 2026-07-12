Макгрегор — Холлоуэй 2: где смотреть бесплатно бой UFC 329

Бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем является главным событием турнира UFC 329. Поединок в полусреднем весе пройдет в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) и начнется около 6.00 по московскому времени.
12 июл 06:00 ММА: UFC Макгрегор — Холлоуэй.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Отслеживать результат боя Макгрегор — Холлоуэй и других поединков турнира 12 июля в Лас-Вегасе можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».
Макгрегор — Холлоуэй, Крылов — Уиттакер: онлайн-трансляция турнира UFC 329.
Трансляцию турнира UFC 329 с главным боем Макгрегор — Холлоуэй покажут официальное приложение UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайты matchtv.ru и sportbox.ru, а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск».
37-летний Макгрегор в профессиональных ММА одержал 22 победы (19 нокаутом, 1 сдачей, 2 решением) и потерпел 6 поражений.
34-летний Холлоуэй на профессиональном уровне одержал 27 побед (12 нокаутом, 2 сдачей, 13 решением) и потерпел 9 поражений.