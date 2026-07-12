Макгрегор — Холлоуэй 2: где смотреть бесплатно бой UFC 329

Бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем является главным событием турнира UFC 329. Поединок в полусреднем весе пройдет в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) и начнется около 6.00 по московскому времени.