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Холанн и Беллингем обнялись после матча Норвегия — Англия на ЧМ-2026

Бывшие одноклубники по дортмундской «Боруссии» нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн и полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обнялись и обменялись теплыми словами после четвертьфинального матча чемпионата мира (2:1 доп. время в пользу Англии).

Бывшие одноклубники по дортмундской «Боруссии» нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн и полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обнялись и обменялись теплыми словами после четвертьфинального матча чемпионата мира (2:1 доп. время в пользу Англии).

У футболистов также был забавный момент во время игры, когда они в шутку потянули и толкнули друг друга во время штрафного. Это рассмешило обоих.

На ЧМ-2026 Холанн в пяти матчах забил семь голов, Беллингем — шесть голов в шести играх.

Невероятный гол не помог Норвегии пройти Англию. Беллингем ответил дублем и отправил свою команду в полуфинал.