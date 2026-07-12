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Грин победил Маккинни техническим нокаутом в бою на турнире UFC 329

Американский боец Бобби Грин победил соотечественника Терренса Маккинни в поединке на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

Американский боец Бобби Грин победил соотечественника Терренса Маккинни в поединке на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

39-летний Грин одержал победу техническим нокаутом на последней секунде первого раунда. Грин финишировал 31-летнего оппонента ударом в корпус и добиванием.

В профессиональных ММА у Грина теперь 36 побед при 17 поражениях и одной ничьей. Еще один бой был признан несостоявшимся. У Маккинни девятое поражение при 18 победах.

Макгрегор — Холлоуэй, Крылов — Уиттакер: онлайн-трансляция турнира UFC 329.

12 июл 04:00 ММА: UFC Грин — Маккинни.