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Тухель остался недоволен игрой сборной Англии после победы над сборной Норвегии в четвертьфинале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над сборной Норвегии (2:1 доп. время) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над сборной Норвегии (2:1 доп. время) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

«Сегодня мы очень и очень усложнили себе жизнь. Результат фантастический — мы в четверке лучших, — но я недоволен игрой. Сегодня нам повезло. Нам нужно играть лучше. Мы станем лучше, мы должны стать лучше», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

В полуфинале ЧМ-2026 Англия сыграет с победителем пары Аргентина — Швейцария.

Невероятный гол не помог Норвегии пройти Англию. Беллингем ответил дублем и отправил свою команду в полуфинал.