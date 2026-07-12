Тухель остался недоволен игрой сборной Англии после победы над сборной Норвегии в четвертьфинале ЧМ-2026

«Сегодня мы очень и очень усложнили себе жизнь. Результат фантастический — мы в четверке лучших, — но я недоволен игрой. Сегодня нам повезло. Нам нужно играть лучше. Мы станем лучше, мы должны стать лучше», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.