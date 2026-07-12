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Кейн об игре Норвегия — Англия на ЧМ-2026: «Это был довольно равный матч по владению мячом и моментам»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу над сборной Норвегии (2:1 доп. время) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу над сборной Норвегии (2:1 доп. время) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

«Это был довольно равный матч по владению мячом и моментам, но когда у тебя есть такой игрок, как Джуд Беллингем, который может переломить ход игры, как он снова сделал сегодня, это, очевидно, большой фактор. Именно сердце и желание ребят помогли нам добиться победы», — цитирует игрока сайт Международной федерации футбола.

Англия в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Аргентина — Швейцария.

Невероятный гол не помог Норвегии пройти Англию. Беллингем ответил дублем и отправил свою команду в полуфинал.