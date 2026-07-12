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Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2: началась прямая трансляция боя

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут бой-реванш на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля.

Источник: Спорт-Экспресс

Началась прямая трансляция турнира UFC 329, главным событием которого станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем.

Реванш Макгрегора и Холлоуэя пройдет в полусредней весовой категории и возглавит вечер смешанных единоборств на арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе (США). Турнир проводится в ночь с 11 на 12 июля 2026 года.

12 июл 06:00 ММА: UFC Макгрегор — Холлоуэй.

Где смотреть бой Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2 на UFC 329.

В России турнир UFC 329 и бой Макгрегора с Холлоуэем показывает телеканал «Матч ТВ». Прямая онлайн-трансляция также доступна на официальном сайте телеканала matchtv.ru. Эфир турнира начинается в 00.00 по московскому времени, главный кард — ориентировочно в 4.00, а выход Макгрегора и Холлоуэя в октагон ожидается около 6.00.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 329. Отслеживать результаты боев 12 июля в Лас-Вегасе можно в матч-центре и ленте новостей UFC на нашем сайте.

Макгрегор — Холлоуэй, Крылов — Уиттакер: онлайн-трансляция турнира UFC 329.

Ранние предварительные поединки также доступны на канале «Матч! Боец!» и в приложении UFC Fight Pass.

Статистика перед боем Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2 на UFC 329.

37-летний Макгрегор провел в профессиональных ММА 28 поединков, одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. На счету ирландца 19 побед нокаутом, одна сдачей соперника и две решением судей.

Предыдущий бой Макгрегор провел 10 июля 2021 года. На турнире UFC 264 он проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом после первого раунда. Поединок был остановлен врачом из-за тяжелой травмы ноги ирландца.

34-летний Холлоуэй одержал 27 побед и потерпел девять поражений. Американец выиграл 12 боев нокаутом, два — сдачей соперника и 13 — решением судей.

В предыдущем выступлении 7 марта 2026 года Холлоуэй единогласным решением судей уступил бразильцу Чарльзу Оливейре на турнире UFC 326 и лишился символического пояса BMF.

Макгрегор и Холлоуэй уже встречались в августе 2013 года. Тогда ирландец победил единогласным решением судей по итогам трех раундов.