Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2: началась прямая трансляция боя

В России турнир UFC 329 и бой Макгрегора с Холлоуэем показывает телеканал «Матч ТВ». Прямая онлайн-трансляция также доступна на официальном сайте телеканала matchtv.ru. Эфир турнира начинается в 00.00 по московскому времени, главный кард — ориентировочно в 4.00, а выход Макгрегора и Холлоуэя в октагон ожидается около 6.00.