Баутиста победил Сэндхагена единогласным решением судей на турнире UFC 329

Американский боец Марио Баутиста победил соотечественника Кори Сэндхагена в поединке на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).
Бой в легчайшем весе продолжался все три раунда. 33-летний Баутиста одержал победу единогласным решением судей.
Все трое судей посчитали 29:28 в пользу Баутисты, у которого в профессиональных ММА теперь 18 побед при трех поражениях. У 34-летнего Сэндхагена 18 побед и семь поражений.
Макгрегор — Холлоуэй, Крылов проиграл Уиттакеру: онлайн-трансляция турнира UFC 329.
12 июл 05:00 ММА: UFC Сэндхаген — Баутиста.