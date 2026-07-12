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Баутиста победил Сэндхагена единогласным решением судей на турнире UFC 329

Американский боец Марио Баутиста победил соотечественника Кори Сэндхагена в поединке на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

Американский боец Марио Баутиста победил соотечественника Кори Сэндхагена в поединке на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

Бой в легчайшем весе продолжался все три раунда. 33-летний Баутиста одержал победу единогласным решением судей.

Все трое судей посчитали 29:28 в пользу Баутисты, у которого в профессиональных ММА теперь 18 побед при трех поражениях. У 34-летнего Сэндхагена 18 побед и семь поражений.

Макгрегор — Холлоуэй, Крылов проиграл Уиттакеру: онлайн-трансляция турнира UFC 329.

12 июл 05:00 ММА: UFC Сэндхаген — Баутиста.