Макгрегор — Холлоуэй: во сколько начало боя

В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 329. В главном бою встретятся бывшие чемпионы промоушена Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй.
Бой Макгрегор — Холлоуэй ожидается после 06.30 мск. Точное время зависит от продолжительности предыдущих встреч.
Прямую трансляцию реванша покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Бесплатно посмотреть бой онлайн можно на официальном сайте канала. Основной кард также будет доступен на «Матч! Боец», а полный турнир — на платформе UFC Fight Pass. Для просмотра отдельных платформ может потребоваться подписка.
Макгрегор и Холлоуэй впервые встретились в августе 2013 года. Ирландец победил единогласным решением судей. Для Макгрегора предстоящий поединок станет первым после поражения от Дастина Порье в июле 2021 года.