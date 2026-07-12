Макгрегор — Холлоуэй: во сколько начало боя

Прямую трансляцию реванша покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Бесплатно посмотреть бой онлайн можно на официальном сайте канала. Основной кард также будет доступен на «Матч! Боец», а полный турнир — на платформе UFC Fight Pass. Для просмотра отдельных платформ может потребоваться подписка.