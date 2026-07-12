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Беллингем: «Сборная Англии снова показала, что она способна преодолевать трудности»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем после победы над сборной Норвегии (2:1 доп. время) в матче четвертьфинала чемпионата мира-2026 поделился мнением о своей команде.

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем после победы над сборной Норвегии (2:1 доп. время) в матче четвертьфинала чемпионата мира-2026 поделился мнением о своей команде.

«Игра состоит из множества различных аспектов. Часть из них — техническая, тактическая. Для меня самый важный — психологический: как справляться с неудачами, как преодолевать трудности. Эта команда снова показала, что она способна на это, и это действительно ценные навык и качество», — цитирует футболиста AP.

Англия в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Аргентина — Швейцария.

Невероятный гол не помог Норвегии пройти Англию. Беллингем ответил дублем и отправил свою команду в полуфинал.