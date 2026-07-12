Беллингем: «Сборная Англии снова показала, что она способна преодолевать трудности»

«Игра состоит из множества различных аспектов. Часть из них — техническая, тактическая. Для меня самый важный — психологический: как справляться с неудачами, как преодолевать трудности. Эта команда снова показала, что она способна на это, и это действительно ценные навык и качество», — цитирует футболиста AP.