Тренер сборной Норвегии Сольбаккен о замене Холанна в матче с Англией: «Он сделал все, что мог»

«Это было нетрудное решение — заменить его. Он был выдохшимся. Возможно, мне стоило заменить его на 10 минут раньше… К тому же во втором тайме он получил ушиб бедра, так что это в сочетании с усталостью. Он сделал все, что мог», — цитирует тренера AP.