Ангелина Мельникова: «Роналду — величайший спортсмен. Он является живым примером для подрастающего поколения, каким должен быть футболист»

Во время матча Португалии и Испании я осознала, что многие спортсмены, которые сейчас играют на поле бок о бок с Роналду, скорее всего, росли на его игре. Сегодня они защищают честь страны на одном поле со своим кумиром. Это невероятно красиво! И это в очередной раз доказывает величие Криштиану как легенды на все времена.