Полузащитник Мендес перешел из «Реал Сосьедад» в «Коламбус»

«Коламбус» подписал контракт с полузащитником Брайсом Мендесом. Он перешел из «Реал Сосьедад».
Сумма сделки по 29-летнему испанцу составила около шести миллионов евро. Контракт с американским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Соглашение Мендеса с «Реал Сосьедад» действовало до 30 июня 2028 года, он играл за эту команду с 2022 года.
В сезоне-2025/26 в 31 матче полузащитник забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в восемь миллионов евро.