Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полузащитник Мендес перешел из «Реал Сосьедад» в «Коламбус»

«Коламбус» подписал контракт с полузащитником Брайсом Мендесом. Он перешел из «Реал Сосьедад».

«Коламбус» подписал контракт с полузащитником Брайсом Мендесом. Он перешел из «Реал Сосьедад».

Сумма сделки по 29-летнему испанцу составила около шести миллионов евро. Контракт с американским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Соглашение Мендеса с «Реал Сосьедад» действовало до 30 июня 2028 года, он играл за эту команду с 2022 года.

В сезоне-2025/26 в 31 матче полузащитник забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в восемь миллионов евро.