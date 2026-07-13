Лапорта подтвердил информацию о трансфере Адейеми из «Боруссии»

Ранее инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что стоимость трансфера 24-летнего немца составит 22 миллиона евро. Также «Боруссия» получит 35 процентов от последующей продажи спортивных прав на игрока. Контракт с «Барселоной» будет рассчитан на пять лет.