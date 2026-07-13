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Лапорта подтвердил информацию о трансфере Адейеми из «Боруссии»

Президент «Барселоны» Лапорта подтвердил, что клуб близок к переходу нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб близок к переходу нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми.

«Мы очень счастливы. Он игрок, за которым мы следили долгое время. Адейеми очень быстрый, очень хороший игрок. Деку проделал отличную работу», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Ранее инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что стоимость трансфера 24-летнего немца составит 22 миллиона евро. Также «Боруссия» получит 35 процентов от последующей продажи спортивных прав на игрока. Контракт с «Барселоной» будет рассчитан на пять лет.

Адейеми играет за немецкую команду с июля 2022 года, его соглашение действует до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 нападающий в 39 матчах забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.