Источник: Адебайо ударил Хирро на тренировочной базе НБА в Лас-Вегасе

По данным источника, одним из факторов, связанных с инцидентом, стало то, что Хирро, по-видимому, сделал критические замечания в адрес Адебайо и трехлетнего продления контракта на 166 миллионов долларов США, которое «Майами» предложил ему в 2024 году. Предполагается, что Хирро сделал эти комментарии в личных сообщениях кому-то в социальных сетях, а скриншоты этих переписок в итоге стали общедоступными.