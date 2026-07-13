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Источник: Адебайо ударил Хирро на тренировочной базе НБА в Лас-Вегасе

Бывшие одноклубники по «Майами» Бэм Адебайо и Тайлер Хирро вступили в краткую словесную и физическую перепалку на тренировочной базе НБА в Лас-Вегасе, где проходят матчи Летней лиги, сообщает AP со ссылкой на источник.

Бывшие одноклубники по «Майами» Бэм Адебайо и Тайлер Хирро вступили в краткую словесную и физическую перепалку на тренировочной базе НБА в Лас-Вегасе, где проходят матчи Летней лиги, сообщает AP со ссылкой на источник.

По данным источника, во время инцидента 28-летний американский тяжелый форвард ударил своего соотечественника, 26-летнего атакующего защитника Хирро по крайней мере один раз.

Ранее в этом месяце Хирро был обменян в «Милуоки» в рамках сделки, которая привела Янниса Адетокунбо в «Хит», где он будет играть вместе с Адебайо, капитаном «Хит».

В «Хит» заявили, что им известно об инциденте, и отказались от дальнейших комментариев. Хирро кратко пообщался с The Miami Herald и South Florida Sun-Sentinel после матча между «Бакс» и «Хит», сказав: «Мой единственный комментарий — без комментариев». Хирро присутствовал на той игре; Адебайо на матче не было.

По данным источника, одним из факторов, связанных с инцидентом, стало то, что Хирро, по-видимому, сделал критические замечания в адрес Адебайо и трехлетнего продления контракта на 166 миллионов долларов США, которое «Майами» предложил ему в 2024 году. Предполагается, что Хирро сделал эти комментарии в личных сообщениях кому-то в социальных сетях, а скриншоты этих переписок в итоге стали общедоступными.