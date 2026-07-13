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Романо: Дибала подписал новый контракт с «Ромой»

Нападающий Пауло Дибала продолжит играть за «Рому». По данным инсайдера Фабрицио Романо, он подписал новый контракт.

Нападающий Пауло Дибала продолжит играть за «Рому». По данным инсайдера Фабрицио Романо, он подписал новый контракт.

По информации Corriere dello Sport, соглашение с 32-летним аргентинцем рассчитано на один сезон и не предусматривает автоматической опции продления.

Дибала стал свободным агентом 1 июля. Он играет за «Рому» с 2022 года.

В сезоне-2025/26 в 25 матчах нападающий забил три гола и отдал пять результативных передач.

Также форвард в Италии играл за «Палермо» и «Ювентус».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в пять миллионов евро.