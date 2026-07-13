Романо: Дибала подписал новый контракт с «Ромой»

Нападающий Пауло Дибала продолжит играть за «Рому». По данным инсайдера Фабрицио Романо, он подписал новый контракт.
По информации Corriere dello Sport, соглашение с 32-летним аргентинцем рассчитано на один сезон и не предусматривает автоматической опции продления.
Дибала стал свободным агентом 1 июля. Он играет за «Рому» с 2022 года.
В сезоне-2025/26 в 25 матчах нападающий забил три гола и отдал пять результативных передач.
Также форвард в Италии играл за «Палермо» и «Ювентус».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в пять миллионов евро.