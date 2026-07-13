Трей Янг — о сумме контракта с «Вашингтоном»: «Мне все равно, что думают другие»

Разыгрывающий защитник «Вашингтона» Трей Янг прокомментировал подписание нового контракта с клубом на четыре года и 212 миллионов долларов США.
«Мне все равно, что думают другие. Мне важно только то, что думают люди в этой организации, мои товарищи по команде, и то, как мы будем становиться лучше и как будем находить способы выигрывать матчи. Так что все, что говорят остальные, для меня не имеет значения», — цитирует 27-летнего американца AP.
Янг — четырехкратный участник Матча всех звезд, который пропустил большую часть сезона-2025/26 из-за травм, набирая в среднем всего 17,9 очка — более чем на семь очков меньше его среднего показателя за карьеру — всего в 15 матчах за «Атланту» и «Вашингтон». Он сыграл пять матчей за «Уизардс» после того, как был обменян из «Хоукс», где отыграл первые семь сезонов в НБА.