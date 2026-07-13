Трей Янг — о сумме контракта с «Вашингтоном»: «Мне все равно, что думают другие»

«Мне все равно, что думают другие. Мне важно только то, что думают люди в этой организации, мои товарищи по команде, и то, как мы будем становиться лучше и как будем находить способы выигрывать матчи. Так что все, что говорят остальные, для меня не имеет значения», — цитирует 27-летнего американца AP.