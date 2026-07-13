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Лапорта опроверг информацию о переходе Феррана Торреса в «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о переходе нападающего Феррана Торреса в «ПСЖ».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о переходе нападающего Феррана Торреса в «ПСЖ».

«Ферран Торрес в “ПСЖ”? У нас нет никакого подтверждения этому. Он игрок “Барселоны”, и он тоже очень хорошо выступает на чемпионате мира», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

По данным издания Diario Sport, 26-летний игрок сборной Испании близок к переходу во французский клуб. «Барселона» не намерена препятствовать уходу игрока, однако рассчитывает получить за него не менее 50 миллионов евро.

Контракт Торреса с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2025/26 форвард сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал три голевые передачи. На ЧМ-2026 у него одна передача в шести играх.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.