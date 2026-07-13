Лапорта опроверг информацию о переходе Феррана Торреса в «ПСЖ»

Контракт Торреса с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2025/26 форвард сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал три голевые передачи. На ЧМ-2026 у него одна передача в шести играх.