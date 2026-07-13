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«Лидс» сделал устное предложение о трансфере защитника Мухаремовича

«Лидс» заинтересован в подписании защитника «Сассуоло» и сборной Боснии и Герцеговины Тарика Мухаремовича, сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Лидс» заинтересован в подписании защитника «Сассуоло» и сборной Боснии и Герцеговины Тарика Мухаремовича, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «Лидс» сделал игроку устное предложение по контракту и намерен закрыть сделку в ближайшие дни. Там уверены, что смогут завершить переговоры. В сделке участвуют еще два клуба — переговоры с «Сассуоло» продолжатся.

Мухаремович играет за «Сассуоло» с июля 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.

В сезоне-2025/26 в 33 матчах защитник забил два гола и отдал две результативные передачи. На ЧМ-2026 он сыграл в трех матчах, получил красную карточку.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.