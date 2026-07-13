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«Гремио» победил «Крузеро» в товарищеском матче

«Гремио» нанес поражение «Крузейро» в товарищеском матче — 3:1.

«Гремио» нанес поражение «Крузейро» в товарищеском матче — 3:1.

Счет на 21-й минуте открыл нападающий «Гремио» Карлос Винисиус. На 27-й минуте полузащитник «Крузейро» Луис Синистера забил ответный мяч. На 37-й минуте «Гремио» вновь вышел вперед после гола хавбека Хуана Нардони. А на 90+5-й минуте появишийся на замену нападающий Матеус Насименту реализовал пенальти и установил окончательный счет.

В предыдущем товарищеском матче «Крузейро» победил уругвайский «Дефенсор Спортинг» (2:0), а «Гремио» проиграл «Шапекоэнсе» (1:2).