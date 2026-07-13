«Гремио» победил «Крузеро» в товарищеском матче

Счет на 21-й минуте открыл нападающий «Гремио» Карлос Винисиус. На 27-й минуте полузащитник «Крузейро» Луис Синистера забил ответный мяч. На 37-й минуте «Гремио» вновь вышел вперед после гола хавбека Хуана Нардони. А на 90+5-й минуте появишийся на замену нападающий Матеус Насименту реализовал пенальти и установил окончательный счет.