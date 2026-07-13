Генменеджер «Шарлотт» Петерсон — об обмене Болла: «Я чувствую ответственность перед организацией»

Генеральный менеджер и исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Шарлотт» Джефф Петерсон прокомментировал решение обменять разыгрывающего защитника Ламело Болла в «Миннесоту».
"Такие решения иногда бывают сложными, но когда смотришь на весь сезон в целом и на то, где мы находились, важно честно посмотреть на себя в зеркало и оценить, где ты находишься как команда. Именно это я и должен был сделать в конце сезона. И я просто чувствую, что, опять же, цель никогда не состоит в том, чтобы бороться за место в плей-ин. Цель — не попасть в плей-ин или даже в плей-офф на один год.
Я нисколько не сомневаюсь, что прошлый сезон был успешным по меркам многих людей, и, конечно, Ламело был большой частью этого успеха. Но, опять же, иногда такие решения могут быть сложными. Но в конечном счете я чувствую ответственность перед организацией и перед болельщиками по всему миру за то, чтобы сделать то, что лучше для долгосрочного будущего «Хорнетс», — цитирует менеджера AP.
В рамках четырехсторонней сделки с участием «Бруклина», «Чикаго» и «Миннесоты» «Шарлотт» отправил Болла и Джоша Грина в «Тимбервулвз» в обмен на Наза Рида, незащищенный выбор в первом раунде драфта НБА 2033 года, право на обмен выборами в первом раунде драфта в 2028, 2029 и 2030 годах, а также выборы во втором раунде в 2029, 2032 и 2033 годах.
Помимо драфт-капитала, «Хорнетс» также получили торговое исключение на 40,7 миллиона долларов США — крупнейшее в истории НБА — в рамках сделки, что позволило им привлечь других игроков высокого уровня.
В сезоне-2025/26 в 72 матчах регулярного чемпионата Болл набирал в среднем 20,1 очка, 4,8 подбора и 7,1 передачи.