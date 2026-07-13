Генменеджер «Шарлотт» Петерсон — об обмене Болла: «Я чувствую ответственность перед организацией»

"Такие решения иногда бывают сложными, но когда смотришь на весь сезон в целом и на то, где мы находились, важно честно посмотреть на себя в зеркало и оценить, где ты находишься как команда. Именно это я и должен был сделать в конце сезона. И я просто чувствую, что, опять же, цель никогда не состоит в том, чтобы бороться за место в плей-ин. Цель — не попасть в плей-ин или даже в плей-офф на один год.