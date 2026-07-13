Главным арбитром полуфинала ЧМ-2026 Франция — Испания назначили сальвадорца Бартона

Международную лицензию арбитр получил в 2018 году. В его послужном списке такие соревнования, как Золотой кубок и Лига наций КОНКАКАФ, Олимпийские игры-2020 и чемпионат мира-2022, а также Лига чемпионов КОНКАКАФ и Саудовская профессиональная лига.